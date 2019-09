Continua il botta e risposta tra Gary Neville e Romelu Lukaku. L'ex difensore e bandiera del Manchester United, ha ha sferrato un nuovo attacco all'attaccante belga: "Felicissimo sia andato via da Manchester - ha scritto su Twitter - E lo sarò sempre quando andranno via giocatori che pensano di essere più grandi di questo club. Lukaku è uno che farà sempre gol, ma allo United c'è bisogno di gente che vuole giocare per i Red Devils e non di chi lo vede come un peso".