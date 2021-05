Gary Neville, a seguito dei fatti di ieri in Manchester United-Liverpool, ha detto la sua: "Tutti i tifosi dovrebbero unirsi a ciò che hanno fatto i tifosi del Manchester United perché, sinceramente, ciò che i proprietari hanno fatto due settimane fa è stato realmente pericoloso per il calcio inglese e non dobbiamo dimenticarlo. Glazer e gli altri 11 proprietari dei club implicati hanno voluto portare il calcio europeo alla distruzione. Joel Glazer dice di volere riconquistare la fiducia dei tifosi di questo club, ma lui non ha mai goduto della loro fiducia. Non ha mai comunicato con loro, mai una parola spesa. Il club che hanno scelto nel 2004 aveva il miglior stadio del Paese, una squadra che andava lontano in Champions e che vinceva la Premier League ogni due anni al massimo. Ora lo stadio è arrugginito e la squadra non raggiunge da 10 anni le semifinali di Champions, non vincendo la Premier da 8 anni".