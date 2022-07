Gary Neville, ex giocatore del Manchester United, ha commentato duramente la situazione del Barcellona e il possibile approdo ai Red Devils di Frenkie De Jong: "In realtà non mi interessa se firmerà per lo United o meno! Tuttavia ha messo in evidenza una situazione che mi ha sempre appassionato: prendono in giro i loro giocatori e non pagano loro i soldi dovuti! Il Barcellona è una vergogna per il loro grande nome! ".