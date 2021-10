Gary Neville, ex bandiera del Manchester United, parla dell'impatto di Cristiano Ronaldo sui Red Devils: “Solskjaer deve subito parlare con Ronaldo e chiarire certi suoi atteggiamenti - dichiara Neville a Sky Sports -. Capisco che CR7 volesse giocare giocare titolare: era arrabbiato perché non ha segnato, deluso per la mancata vittoria della squadra, ma non c'è bisogno di farlo vedere così tanto. Un comportamento come quello non fa altro che mettere ulteriore pressione, non solo all'ambiente ma anche al tecnico: facendo così sta solo mettendo ulteriore pressione a Solskjaer. Penso che Ronaldo sia abbastanza intelligente da capire che non si dovrebbero assumere certi comportamenti. Credo che capiterà ancora di non segnare e di non giocare tutte le gare, quindi questa cosa deve essere risolta prima che accada nuovamente".