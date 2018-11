David Villa ha voluto salutare i tifosi del New York City dopo 4 stagioni con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter: "Sono arrivato qui e i primi mesi furono piuttosto difficili. Con il tempo, mi sono reso conto di come questa squadra fosse differente da tutte le precedenti con le quali ho giocato e oggi sono orgoglioso di sentirmi parte del processo di crescita che ci ha caratterizzato in questi anni. Adesso, però, il mio contratto giunge al termine e sento che è il momento giusto per andare via. Il futuro? Continuerò a giocare, almeno un altro anno, di sicuro fino a quando mi potrò esprimere a buoni livelli".