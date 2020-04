"Ce la faremo perché siamo New York. E perché abbiamo già avuto a che fare con molte cose". Circola sul web parte del discorso di Andrew Cuomo, governatore dello stato di New York, ai cittadini della Grande Mela che stanno lottando per resistere alla pandemia di coronavirus. Parole epiche, montate su immagini leggendarie, per un messaggio chiaro: New York resiste, New York non molla.



