Prosegue l'inchiesta del New York Times sul presidente degli USA Donald Trump e dopo il capitolo dedicato alle dichiarazioni dei redditi e alle tasse non pagate, il giornale statunitense si concentra sugli affari del tycoon. Se dal punto immobiliarista Trump era in perdita, la vita televisiva e pubblicitaria andava a gonfie vele: guadagnati circa 427 milioni di dollari dal reality show 'The Apprentice', di cui Trump è stato conduttore per 14 stagioni su 15.



Il NYT scrive: "ha salvato Donald J Trump, procurandogli nuove entrate e un mito che lo avrebbe spinto fino alla Casa Bianca. Il genio di Trump, si è scoperto, non era nel gestire un'azienda. Era nel diventare famoso e nel monetizzare su quella fama". Se le dichiarazioni dei redditi indicano che Trump ha incassato "circa 197 milioni di dollari" direttamente dalla show, ne sono entrati "altri 230" dalla fama derivata dal programma.