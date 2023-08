Dan Ashworth, dirigente del Newcastle, ha parlato ai media presenti ai sorteggi dei gironi di Champions League. I Magpies sono stati inseriti nel gruppo con Psg, Milan e Borussia Dortmund.



"Fantastico, sono 20 anni che aspettiamo di giocare a questi livelli, contro le squadre più forti d'Europa. Spettacolare per tutti, fan, giocatori, è di questo che si parla in Champions. Tutte le squadre sono difficili da affrontare, sono 32 top, alcune più sulla carta rispetto ad altre. E' un momento bellissimo per la città di Newcastle. Eravamo una delle squadre più forti in quarta fascia, ed è per questo che c'è stato un sussulto quando siamo stati estratti. In casa siamo forti e abbiamo un buon ruolino di marcia anche fuori. Abbiamo gente come Tonali e Trippier che ha esperienza e ci può dare una mano per provare a passare i gironi. E' una di quelle occasioni speciali, il nostro lavoro è lavorare per essere continui negli anni".