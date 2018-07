Rafa Benitez, allenatore del Newcastle, avrebbe potuto guidare la Spagna ai Mondiali dopo l'esonero di Lopetegui. Lo ha rivelato il diretto interessato al Sun: "C'è stata un'opportunità, ma sono ancora qui e sono felice di essere qui". Secondo quanto riferito dal Sun l'idea della federcalcio spagnola era di affidare la panchina delle Furie Rosse solo per la rassegna iridata. Il Newcastle avrebbe anche accettato il "prestito", ma l'accordo non si è concretizzato in tempo.