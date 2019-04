Rafa Benitez è legato al Newcastle fino a giugno di quest'anno ma filtra un'apertura per il proseguimento di un rapporto che ormai dura da tre stagioni: "Sono in contatto con la società dalla quale aspetto delle risposte, ma ho chiesto di continuare - ha riferito a Radio Marca l'allenatore spagnolo - La mia famiglia è in Inghilterra; qui sono contento ma una serie di condizioni devono essere soddisfatte. ​Per rimanere, dobbiamo sederci, parlare bene delle possibilità economiche del club e capire in quale direzione stiamo andando ".