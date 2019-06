Come riportato dal sito express.co.uk, il Newcastle, attualmente al centro di un cambio di proprietà che potrebbe portare la società del nord-est inglese nelle mani del gruppo saudita Bin Zayed, ha ricevuto alcune richieste da parte del manager Rafa Benitez. Lo spagnolo, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2019, è in attesa di capire quale sarà il futuro della società ma, nel frattempo, pone alcune condizioni per la sua permanenza sulla panchina dei Magpies. Nello specifico il manager madrileno, ha richiesto l’ingaggio di Jan Hurtado, attaccante venezuelano classe 2000 attualmente in forza alla compagine argentina del Gimnasia ed ultimamente entrato nel radar di Milan, Sampdoria e Atalanta. La seconda richiesta riguarda il portiere Kevin Trapp, classe 1990, che ha ben figurato nell’anno in prestito all’Eintracht Francoforte. Il portiere tedesco, di proprietà del PSG e sotto contratto fino al 2020, potrebbe decidere di salutare definitivamente la capitale francese in caso di arrivo sotto la Tour Eiffel di De Gea.