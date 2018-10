Rafa, manager del Newcastle, parla dopo il pareggio in casa del Southampton: “In queste circostanze è un risultato positivo, un clean sheet e un punto conquistato in trasferta. Siamo in una posizione difficile, ma è un piccolo passo in avanti in termini di fiducia e per la squadra che deve essere in grado di competere e fare ciò che si aspetta di fare. La squadra sta lavorando molto, non posso lamentarmi”.