Intervistato dallo shieldsgazette Steve Bruce, allenatore del Newcastle, ha parlato ancora una volta dell'esterno in prestito dall'Inter, Valentino Lazaro confermando la chance di trattenerlo in Premier League.



MI PIACE ANCORA... - "La situazione è diventata difficile a causa del lockdown, probabilmente non ha giocato quanto avrebbe voluto. Penso che si stia adattando al campionato inglese, ma ora siamo arrivati alla fine della stagione. Sono sicuro che sarà deluso dal minutaggio che gli ho concesso, anche se fino a 2-3 partite fa la squadra stava giocando molto, molto bene e lui non riusciva a trovare la sua strada. Per il ragazzo non è stato facile, ma mi piace ancora come giocatore e come persona. Quando guarderà ai minuti giocati, penserà che non ne ha fatti abbastanza".