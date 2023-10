Il terzino sinistro del Newcastle Dan Burn ha parlato a MilanNews.it a poche settimane dalla sfida di Champions contro i rossoneri:: "Il Milan meritava di vincere, loro avevano le occasioni migliori mentre noi non abbiamo creato molto. Il Milan poteva segnare alcuni gol però tocca dire che noi abbiamo difeso bene. Alla fine noi eravamo felici e i rossoneri delusi perché magari sapevano che dovevano vincere. Ma un clean sheet a Milano alla prima partita dopo un'assenza in Champions League di 20 anni a me va più che bene".



Però in fase difensiva lei magari ha qualcosina in più rispetto al terzino francese. È d'accordo?

"Lo prendo come un complimento ma io non posso paragonarmi a Theo Hernandez".



C'è stato un giocatore del Milan in particolare che ti ha impressionato tre settimane fa?

"Mi piace Leao anche se magari in fase di non possesso può fare di più (ride, ndr) ma con la palla è molto rapido. Poi sono un grande fan del terzino sinistro Theo Hernandez, un giocatore molto rilassato in campo che poi quando ha la palla va velocissimo. Che qualità".