Newcastle, forte interesse per Scalvini: la posizione dell'Atalanta e la verità sul Napoli

Getty Images

, andando a puntare un centrale di difesa del nostro campionato. Come riportato, infatti, da Matteo Moretto,, difensore centrale italiano dell'Atalanta.Per la società bergamasca,. I lombardi non vorrebbero privarsi di uno dei propri gioielli, dato che sia la proprietà che la dirigenza e lo staff tecnico lo considerano uno dei tasselli chiave in vista della prossima stagione.

Ora bisognerà capire se il Newcastle vorrà davvero avanzare una proposta importante sia per l’entourage del giocatore che per l’Atalanta o se questo tipo di apprezzamento e di interesse si fermerà a qualche sondaggio e nulla più.(cercato e presente nella shortlist anche del Napoli, anche se non risulta esserci alcunché di concreto al momento su questa pista che porta alla squadra campione d’Italia)., invece,