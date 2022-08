Eddie Howe, manager del Newcastle, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sulla sua stella Bruno Guimaraes, chiacchierato sul mercato:



“Questi giocatori non crescono sugli alberi, lasciate che ve lo dica, è stato davvero un affare fantastico, e non solo come calciatore. Dobbiamo considerare anche la persona. Bruno è un ragazzo brillante che è venuto qui mentre il club era in lotta per evitare la retrocessione, senza alcuna clausola. Voleva combattere e ha mostrato le sue qualità umane. È stato meticoloso sin dal primo giorno e questo si riflette nel modo in cui si è espresso qui.

Sono sicuro che Bruno ha grandi obiettivi e ambizioni per il futuro della sua carriera. Lo accetto perché ha la capacità di fare cose speciali. Penso che dobbiamo dargli l'opportunità di raggiungere quegli obiettivi qui".