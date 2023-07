Dopo la passata stagione in cui sono andati a sorpresa nella top 4 della Premier League, ora tutti gli occhi saranno sul Newcastle. La squadra di Howe è attesa alla stagione della conferma e della consacrazione e i Magpies si stanno preparando a farlo con un super mercato. Proprio l’ex Bournemouth ha parlato in vista delle prime amichevoli dei bianconeri, facendo il punto tra giocatori arrivati e che potrebbero arrivare. Ecco le sue parole.



BUDGET - “Nuovi acquisti? No, non abbiamo nessun giocatore vicino in questo momento. Ci stiamo lavorando perché abbiamo bisogno di altri calciatori. Il problema è che, dopo quelli spesi già in questa sessione, ora non abbiamo un grosso budget con cui lavorare. Le nostre disponibilità ora sono molto limitate e dovremmo fare con quello che abbiamo e con un po' di creatività”.



EX MILAN - “Tonali? Si sta allenando con noi e dai test fisici sembra che stia davvero bene. Sono molto contento di come tutto il gruppo si stia preparando alla stagione, ci stanno dando dentro. Sandro è di sicuro un buon giocatore e portare nella rosa profili di questo genere è senza dubbi un plus, ci aiuterà ad alzare il livello, è perfetto per il nostro stile di gioco. Tutti i primi feedback che ho avuto da lui sono positivi, è un gran ragazzo e aspetto solo di vederlo con la nostra maglia. Tra l’altro anche il suo inglese sta migliorando. Dalla prima all’ultima volta che l’ho visto ho notato una grande differenza, sono contento anche per quello”.