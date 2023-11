Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha raccontato in conferenza stampa la reazione dell'ex centrocampista del Milan Sandro Tonali alla squalifica per 10 mesi dopo lo scandalo legato al calcio scommesse: "Probabilmente è il miglior allenamento che abbiamo visto. Sandro sta affrontando molto bene la situazione direi, ma questa è una caratteristica del suo carattere. Si sta allenando molto bene, il che rende ancora più frustrante il fatto di non poterlo utilizzare".