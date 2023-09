Momento no per Sandro Tonali che, sia in Premier che in Champions League, non sta convincendo dopo l'ottimo approccio con la galassia Newcastle. A parlare di lui è stato l'allenatore dei bianconeri, Eddie Howe, ai microfoni di TheAthletic. "La sua performance contro l'Aston Villa era stata di alto livello. Da allora, non si è praticamente allenato più con noi a causa dei suoi impegni in Nazionale. Ecco, è questo il motivo. È difficile per un nuovo giocatore integrarsi in una squadra. Come ho già detto, è una personalità incredibile e penso che crescerà nel tempo".