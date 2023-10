Sandro Tonali è ancora al centro del caso scommesse che ha sconvolto il calcio italiano e, di riflesso, anche quello inglese. Il centrocampista del Newcastle è sceso in campo ieri nella vittoria sul Crystal Palace, è stato celebrato dai suoi tifosi ma ora sarà impegnato a difendersi dalle accuse e portare avanti la sua posizione, con un patteggiamento all'orizzonte. A parlare di lui, nel post gara, è stato l'allenatore dei Magpies, Eddie Howe.



LE PAROLE - "La parte più difficile ci aspetta ora, è davanti a noi, qualsiasi cosa accada. C'è tanta attenzione, la gente parla della situazione e di cosa sta accadendo. Oggi ha avuto l'affetto dei tifosi, ma è difficile mantenerlo per un lungo periodo di tempo. Chissà cosa ci aspetta. Io penso solo sia fantastico per lui sapere di avere questo sostegno, non solo da parte della squadra, del tecnico e della dirigenza ma anche da parte dei tifosi, che sono le persone più importanti".