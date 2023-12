, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il, ultima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League: le sue dichiarazioni.- "Puoi vederci quello che vuoi (ride, ndr). Abbiamo giocato domenica, stiamo cercando di gestire i giocatori... Vedremo chi sarà pronto per domani".- "Siamo molto positivi in vista della partita, che ha tutte le caratteristiche per essere una serata speciale. Tutto ciò che possiamo fare è cercare di vincere la partita e dare il meglio di noi stessi. Vogliamo che questa sia una notte europea magica".- "Ci sono stati vicini in questa stagione, avremo bisogno di tutti, ogni persona può fare la differenza per noi. Dobbiamo creare un'atmosfera, i tifosi non ci hanno mai deluso in casa. Ci hanno davvero spinto ad andare avanti nelle partite più combattute, ci hanno dato la possibilità di continuare. Ne avremo ancora bisogno".- "Vogliamo assolutamente rimanere in questa competizione, prima di tutto. La nostra intenzione è quella di fare tutto il possibile per cercare di vincere la partita. Abbiamo lavorato duramente per arrivare in questa posizione, abbiamo dato tutto l'anno scorso per cercare di raggiungere questo livello di calcio, non vogliamo perdere tutto con leggerezza".- "Longstaff è da tenere in considerazione, così come Wilson. Per la prima volta dopo tanto tempo, fortunatamente, devo fare delle scelte importanti. È stato bello vederli entrambi impegnati nel fine settimana, ma dovremo prendere la decisione giusta per la squadra".