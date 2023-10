Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Mirror, il Newcastle ha messo gli occhi sul giovane talento dell'Arsenal Emile Smith Rowe. Nella stagione 2020/21, giocata nell'Arsenal U23, il giovane trequartista inglese ha dimostrato di essere pronto per giocare in prima squadra, ma una lunga serie di infortuni ne ha fermato, momentaneamente, la crescita. In questa stagione sembra aver trovato una buona condizione ed è sempre stato nei convocati di mister Arteta, pur rimanendo la terza scelta dopo Martin Odegaard e Fabio Vieira. Il contratto scade il 30 giugno 2026 e le qualità cristalline del talento inglese hanno, quindi, attirato il Newcastle che, visto lo scarso impiego in campo, spera in una possibile apertura da parte dell'Arsenal per un trasferimento nel mercato di Gennaio.