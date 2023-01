Guai in vista per Joelinton. Il centrocampista brasiliano è stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza; secondo le autorità, il giocatore del Newcastle è stato fermato da una pattuglia all'1:20 ed è stato successivamente arrestato dopo l'alcol-test, che ha accertato un livello superiore a quello consentito. Il 26enne si presenterà davanti a un tribunale tra due settimane.