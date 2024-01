Newcastle, Joelinton si opera: come cambia il mercato

Il Newcastle si prepara a salutare Joelinton. Il centrocampista brasiliano dei Magpies, attualmente ai box per infortunio in seguito ad un problema inguinale rimediato nella sfida di FA Cup contro il Sunderland, rischia di aver concluso la sua parabola al Newcastle.



VERSO L'ADDIO - In scadenza di contratto a giugno 2025, Joelinton si opererà a Barcellona per risolvere il problema fisico, situazione che spinge il giocatore lontano dal Saint James' Park. Come riportato dalla stampa inglese, le esigenze del Newcastle legate al Fair Play Finanziario costringono il club inglese a monetizzare in uscita. E il nome di Joelinton, anche alla luce dello stop che mette anticipatamente fine alla sua stagione, è uno di quelli sul piede d'addio.