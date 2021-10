Attraverso un comunicato ufficiale, la nuova proprietà del Newcastle ha confermato la fiducia all'attuale allenatore Steve Bruce per la gara di domenica: "Abbiamo trascorso una settimana estremamente impegnativa. Abbiamo conosciuto le persone che lavorano nel club ed è imperativo continuare a mantenere un approccio paziente. Il cambiamento non avviene sempre in una sola notte, richiede tempo e noi adotteremo un piano ben ponderato. Abbiamo incontrato Steve e i giocatori lunedì e abbiamo dato loro il tempo e lo spazio per concentrarsi sulla preparazione di quella che è una partita molto importante. Steve è stato molto professionale e allenerà di sicuro la squadra domenica. Se apporteremo cambiamenti in futuro, Steve sarà il primo a saperlo ma, nel frattempo, gli auguriamo la migliore fortuna per la sua millesima partita da allenatore. Grazie per la calorosa accoglienza che ci avete riservato. Non vediamo l'ora di essere al St. James' Park con voi".