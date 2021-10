Non si è ancora spento l'entusiasmo dei tifosi del Newcastle, dopo l'acquisizione del club da parte del Fondo Pif che ha reso i Magpies il club più ricco del mondo.

Ma oltre al mercato c'è di più: infrastrutture, management, sponsor: ci sarà molto da fare per la nuova proprietà prima di diventare un punto di riferimento per i campioni, come affermato da Amanda Staveley, nuovo membro del CDA, durante un intervista al Sun: “Il centro di allenamento richiede un'enorme quantità di investimenti, in quanto molto trascurato durante la gestione Ashley. Fortunatamente, questa è un'area in cui non siamo limitati dal Financial Fair Play. Non ha senso avere grandi giocatori se non c'è un posto dove allenarsi. Siamo nel mercato per competere per giocatori di livello mondiale. Ma se non metti l'infrastruttura intorno a quel giocatore di livello mondiale, non andrai da nessuna parte".