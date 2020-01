Steve Bruce, allenatore del Newcastle, parla in conferenza stampa della trattativa con l'Inter per portare in Premier Valentino Lazaro. Queste le parole del manager dei Magpies nella conferenza di stamattina alla viglia della sfida contro l'Everton: "Ormai è di pubblico dominio il fatto che il suo agente sia stato al St. James' Park lo scorso weekend. Speriamo di poter proseguire la trattativa. Sfortunatamente, quando viene resa nota una situazione del genere, aumenta anche la concorrenza. Vediamo cosa accadrà nelle prossime 24-48 ore"