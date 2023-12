Tappa fondamentale nella stagione del Milan. Mercoledì 13 dicembre alle 21:00 i rossoneri si giocano in casa del Newcastle le ultime possibilità di andare avanti in Champions League, con le alternative della retrocessione in Europa League o, la peggiore, l'eliminazione dalle coppe continentali in caso di quarto posto. Il Gruppo F, girone di ferro, alla vigilia della sesta ed ultima giornata vede il Borussia Dortmund al comando con 10 punti, con PSG a 7 e il Milan a 5 come gli inglesi. Ciò vuol dire che la squadra di Pioli deve alzare la testa e puntare al successo in Inghilterra per mettersi alle spalle il Newcastle e magari anche il PSG, sperando in un aiuto da parte del Borussia. I pronostici della vigilia chiamano i rossoneri ad una vera impresa visto che le quote sulla lavagna scommesse danno Giroud e compagni vincenti al St. James’ Park a 3.80, contro il pareggio a 3.85 e il segno 1 a 1.90. Situazione molto simile in Germania dove il PSG di Luis Enrique sarà più motivato: segno 1 a 3.80, pareggio a 4.00, mentre a 1.86 c'è il segno 2 per i francesi che chiuderebbe la strada verso gli ottavi del Milan. È dura. Situazione molto diversa in casa Lazio che ha già in mano il biglietto per gli ottavi e nell'ultima giornata si gioca il primo posto con l'Atletico Madrid. Per chiudere al meglio questa prima fase della Champions la squadra di Sarri deve vincere in Spagna, ma è ovvio che il colpaccio contro Simeone non è facile a 5.90. Le quote della vigilia sono dalla parte degli spagnoli dati vincenti a 1.56. A 4.15 il pareggio.