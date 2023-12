, valida per l’ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Il direttore di gara 40enne, sarà accompagnato dagli assistenti Steegstra e De Vries, mentre al VAR ci saranno i connazionali Dieperink e Ruperti. I precedenti tra Makkelie non sono ben auguranti, considerando che le uniche due circostante nelle quali ha arbitrato il Milan sono arrivati altrettanti ko e proprio contro due avversari inglesi, Chelsea e Liverpool, nelle ultime due edizioni della competizione.Anche in occasione di Newcastle-Milan, analizzeremo gli episodi più significativi della partita con la nostraentrato da pochi minuti, l'attaccante serbo si fa anticipare da Schar e poi lo stende con una trattenutaintervento duro dell'autore del gol del Newcastle e prima giallo per la squadra di Howe.: è buona la posizione di Leao, messo in movimento dal tocco di Musah sul settore di sinistra, prima del cross e della correzione di Giroud per il tocco vincente del numero 11 del Milan. Il VAR certifica la posizione di Trippier, che rimane in linea con Leao.: intervento fuori tempo su Leao del nazionale inglese, Makkelie sbaglia a non ammonire il giocatore del Newcastle.il portiere del Milan protesta in maniera energica per una carica subita dai calciatori del Newcastle in un tentativo di presa alta e Makkelie sanziona pure lui.intervento fortuito col braccio largo del portoghese su un avversario, per l'arbitro ci sono gli estremi per il giallo, che appare severo.