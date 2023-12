para il parabile, non é brillantissimo nel fare ripartire la squadra dal basso.si preoccupa molto di curare la marcatura su Leão. Spinge poco.talvolta ruvido ma comunque abbastanza efficace su Giroud. Nel finale perde completamente le misure.buona gamba e tempi d’inserimento. Ha un solo limite: si spegne rapidamente.domina il centrocampo per un’ora abbondante e solo un grande Maignan gli nega il gol.delizioso il tocco che libera Joelinton in occasione del gol. Ma è anche l’unico raggio di luce in una prestazione monocorde.un grande gol e tante ottime giocare. Tra i migliori in campo.da un giocatore del suo talento è lecito aspettarsi qualcosa di meglio. Non si accende praticamente mai.si muove molto senza riuscire a determinare. Tanto fumo e poco arrosto.gioca un primo tempo di grande intensità.prepara bene la partita dal punto di vista dell’atteggiamento ma poi sbaglia i cambi.Non può nulla sul missile vincente di Joelinton. Straordinario quando devia sulla traversa il missile di Guimaraes.: nel primo tempo non riesce a trovare gli automatismi giusti con Pulisic. Sale di tono nella ripresa.: annulla Wilson e per poco non chiude la gara nei minuti finali: solo il palo gli strozza in gola l’urlo liberatorio.: poco reattivo su Joelinton. Molto meglio nella seconda parte di gara quando può liberare la sua capacità di andare palla al piede.chiude bene su Almiron. Attento.talvolta disordinato ma ci mette il cuore su ogni pallone. Lotta. (dal 37’stdisegna l’arcobaleno della vittoria che porta il Milan quantomeno in Europa League): nel primo tempo galleggia sulla trequarti senza vedere quasi mai il pallone. Cresce di tono nella ripresa ma rimane poco lucido nelle giocate. Si perde Gordon in occasione del gol. (dal 27’ st: entra in campo con il piglio giusto, recupera tanti palloni e li gioca sempre in verticale): sempre nel vivo del gioco con qualità e buona intensità.nel primo tempo tocca 5 palloni e li perde tutti. Ma ha il merito di farsi trovare pronto sul gol che cambia la partita. (dal 27’ st: ottimo ingresso per l’attaccante serbo che conferma l’ottimo momento. Suo l’assist per Chukwueze)lotta su ogni pallone ma è molto lezioso in alcune circostanze. Prestazione con pochi alti e tanti bassi. (dal 37’ st Okafor sv).nel primo tempo fatica a entrare in partita. Poi decide di prendersi qualche responsabilità in più e diventa un pericolo costante. In occasione del palo centrato sul risultato di 1-1 è più un errore tecnico che sfortuna (dal 44’ st Bartesaghi): nel primo tempo l’approccio della squadra è troppo molle. Ha il merito di leggere bene la ripresa azzeccando tutti i cambi che regalano la vittoria.