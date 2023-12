Dentro o fuori. Un solo risultato a disposizione per il Milan di Stefano Pioli, che a Newcastle deve assolutamente vincere per continuare a confidare nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e garantirsi - nella peggiore delle ipotesi - la retrocessione in Europa League. Per andare avanti nella massima competizione europea serve contestualmente la sconfitta del Paris Saint-Germain nella casa del Borussia Dortmund, già certo della qualificazione ma non del primato del gruppo F.