. A decidere il match contro il Leicester ci ha pensato Dan Burn, difensore centrale inglese arrivato ai Magpies lo scorso gennaio. Il ruolo, però, trae in inganno. La firma messa dal classe ‘92 – gigante di 2,01m – è di quelle di pregevole fattura. Percussione, slalom in mezzo a due e palla infilata sul secondo palo.. Per Burn diventare tifoso dei Magpies viene naturale. Un tifo, però, che non si limita all’osservare i propri beniamini allo stadio od in televisione. No, sarebbe troppo poco.È il primo rifiuto che il calcio imporrà al piccolo Burn. Poco male, in realtà, per un nemmeno adolescente che vive il calcio come un gioco. Un gioco che non sembra essere nel suo destino.– Dan ha 13 anni. Come ogni ragazzo della sua età gioca, corre, salta. Salta, ecco.Forse il colpo di grazie per i suoi sogni da calciatore. Tre anni dopo deciderà di lavorare in una catena di supermercati inglesi. Il calcio rimane una passione., squadra che allora disputava l’attuale National League North – la nostra Promozione, in sostanza -.allo Yeovil in League One dove, al debutto, sarà croce e delizia del match: autogol all’86° e poi prima rete tra i professionisti. Un avvio di stagione che si concluderà con la marcatura decisiva nella finale dei playoff di League One contro il Brentford.dove sarà protagonista, nel 2016, di quella storica semifinale di FA Cup contro il Manchester City. Fuori i Citizens, Dan realizza che il calcio può essere davvero la sua strada. Non è più un gioco.- grazie alle sapienti mani di Potter –. Ed ora il primo gol, la prima gioia. Una gioia che indirizza i Magpies in semifinale di Carabao Cup. Una gioia che lancia Dan Burn verso l’Europa.