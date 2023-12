Il Newcastle continua a guardare in Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo dei Magpies Dan Ashworth era presente all'Arechi in occasione di Salernitana-Milan per visionare i calciatori delle due formazioni. Il dirigente, nell'occasione, ha voluto visionare da vicino Lorenzo Pirola, Lassana Coulibaly e Boulaye Dia.