Secondo quanto riportato dal Chronicle, il Newcastle sarebbe interessato a Mario Lemina. Il centrocampista del Southampton ha giocato in prestito al Fulham nell'ultima stagione e non rientra nei piani del tecnico Hasenhüttl. I Magpies però hanno un budget limitato, per questo puntano ad una soluzione economica vantaggiosa, come per esempio un prestito, per assicurarsi le prestazioni dell'ex Juve.