Secondo quanto riporta il portale SportInAStorm, il Newcastle sarebbe intenzionato a farsi avanti per Mady Camara, centrocampista guineano dell'Olympiakos di 21 anni. Osservatori dei Magpies si sarebbero recati in Grecia per osservare da vicino il giocatore durante il match contro l'Aek Atene.