Avvicinandosi alla finestra invernale di mercato, il Newcastle studia le alternative per rinforzarsi. Come riportato da Football Insider, i Magpies valutano di portare in Inghilterra diversi giocatori dalla Saudi Pro League. Una circostanza che acquisisce credibilità se si pensa che il Newcastle è posseduto dal fondo Pif la stessa proprietà che durante lo scorso mercato ha portato in Arabia numerosi talenti europei.