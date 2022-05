Secondo quanto riportato da The Sun, Il Newcastle avrebbe chiesto informazioni approfondite, al Villarreal, per quanto riguarda il profilo di Arnaut Danjuma. Il prezzo richiesto dal Sottomarino Giallo è ingente, 40 milioni.



Nonostante ciò, nuova proprietà del Newcastle, subentrata quest'anno, ha intenzione di fare investimenti molto rilevanti. Il classe 1997, quest'anno, ha messo a segno 16 gol in tutte le competizioni. Il contratto con il club spagnolo scade nel 2026.