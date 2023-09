Il Newcastle è sempre più vicino a piazzare un rinnovo di contratto di fondamentale importanza per la squadra di Howe. I rivali del Milan nel girone di Champions League hanno infatti trovato un accordo con Bruno Guimaraes per il prolungamento fino a giugno 2028, che sarà presto ufficiale. Secondo quanto riportato dai media inglesi, la volontà del centrocampista ha fatto la differenza: ama il Newcastle ed ha deciso di restare. Nel nuovo accordo sarà comunque inserita una clausola rescissoria che confermerà il suo status di giocatore chiave per i bianconeri: la cifra si aggira intorno ai 115 milioni di euro.