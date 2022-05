Allan Saint-Maximin del Newcastle ha rilasciato un'intervista a Goal in cui ha espresso la volontà di rimanere nell'attuale club: "Sinceramente, al momento non mi vedo lasciare il Newcastle. Dopo di che, ci sono molte cose che possono cambiare. Diversi grandi club mi hanno contattato per un futuro trasferimento. Ho deciso di non partire. Mi sento bene qui.