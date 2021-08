Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Newcastle sarebbe interessato a Oliver Skipp. Il centrocampista del Tottenham è stato una pedina fondamentale lo scorso anno per la promozione del Norwich, collezionando 45 presenze in Championship, motivo per cui i magpies potrebbero decidere di puntare su di lui. Anche gli stessi canaries vorrebbero riprenderlo, ma al momento gli spurs non ha preso una decisione sul futuro del 20enne, con Nuno Espirito Santo che vorrebbe prima visionarlo nel precampionato.