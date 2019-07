Una partenza tutt'altro che tranquilla per il Newcastle, volato in Cina per la tournée estiva. Alle 10 inglesi i Magpies sono decollati direzione oriente, ma solo sette ore prima due giocatori sono entrati tra le pagine di cronaca: come rivela il Daily Mail infatti, il centrocampista Jonjon Shelvey e il portiere Karl Darlow sono stati i protagonisti di una rissa con alcuni individui in una pizzeria alle tre di notte. Tutto sarebbe iniziato con degli insulti all'indirizzo di Shelvey, attaccato per la sua calvizie con una frase che si può tradurre in un poco elegante "Pelato di m...a!". Risposta secca del centrocampista del Newcastle, che ha definito i suoi detrattori come "Contadini, plebei". Ne è seguito un acceso confronto fisico: come mostrano le immagini pubblicate dal Mail, Shelvey ha cercato il contatto mentre Darlow ha calciato uno degli oppositori.