Secondo quanto riportato dal Daily Mail, le strade di Mario Lemina e del Newcastle non sarebbero più destinate ad incontrarsi. Il patron dei magpies Mike Ashley infatti sta attuando una nuova politica sugli acquisti, che prevede esborsi minimi, se non nulli, per giocatori al di sopra dei 27 anni. Il gabonese ne compie 28 a settembre, fattore che ha fatto arenare la trattativa nonostante sia il preferito di Steve Bruce per rinforzare la mediana. Per liberare il giocatore il Southampton chiede 4 milioni di sterline.