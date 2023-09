Il Newcastle perde Harvey Barnes. Il nuovo acquisto dei Magpies è stato vittima di un problema al piede, che lo terrà fuori dal campo per qualche tempo, tanto che alcune indiscrezioni parlano addirittura di uno stop di qualche mese in caso di operazione. La conferma arriva dalle parole di Eddie Howe:



"Il suo è un infortunio a una parte del piede, sotto l'alluce. Abbiamo fatto scan specialistici e ora capiremo come procedere, aspettiamo responsi dai medici per capire se dovrà essere operato o no. Si tratta di un infortunio molto inusuale, non entro nei dettagli tecnici, ma non è stato per un tackle".



Da tenere dunque d'occhio l'evoluzione della situazione, anche in vista del match di ritorno contro il Milan in Champions League, in programma per il 13 dicembre.