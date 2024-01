Newcastle: si valuta la cessione di un esterno

Secondo quanto riporta Sky Sports UK Miguel Almiròn è il calciatore che potrebbe lasciare il Newcastle nel breve periodo. Infatti sono in corso discussioni con i funzionari dell’Al Shabab su un potenziale trasferimento del calciatore paraguaiano. Si legge però che l’ala paraguaiana sembrerebbe felice al Newcastle e stabilizzato in questa realtà. Dopo aver respinto un approccio per Trippier dal Bayern Monaco e un sondaggio dell’Atletico Madrid per Wilson, il club inglese starebbe discutendo sul futuro di Almiròn. Il ventinovenne è stata una delle rivelazioni della scorsa Premier League mettendo a referto 11 reti 2 assist in 34 presenze. Numeri che testimoniano l’importanza del calciatore nello scacchiere di Eddie Howe , contribuendo quindi attivamente al raggiungimento della Champions League. Ripetersi è sempre difficile come testimoniano i suoi numeri della stagione corrente. Infatti fin qui in campionato ha segnato 3 reti e fornito 1 assist in 21 presenze avendo un 10 % di partecipazione ai gol. Sicuramente l'attuale situazione di classifica dei Magpies ha influito, infatti il club si trova al decimo posto a pari punti col Wolverhampton, non certo lo scenario che ci aspettava dopo la stagione scorsa. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2026.