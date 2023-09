Sandro Tonali ha parlato a Sky Sport nel post partita della sfida tra Milan e Newcastle. Quasi commosso, ecco le parole sentite del centrocampista.



A CASA - “Te lo aspetti bello il ritorno, poi non è mai così che va, è sempre diverso dalle previsioni, particolare. Oggi ci sono stati meno tempi morti, la giornata è passata più veloce. Me la sono goduta tutta, è stata una giornata che ricorderò per sempre. Mi sono emozionato. Non lo dico per farmi sembrare bello con la gente. Non ho mai nascosto il sentimento che provo per questa squadra, sarebbe brutto cambiare questa emozione che ho. Sorteggio col Milan? Speravo di no e speravo di sì, volevo tornare qui. È stato difficile farlo con un’altra maglia”



CHAMPIONS – “Gruppo molto complicato, tutti se la possono giocare e la partita di oggi l’ha dimostrato. Non volevamo subire gol e ce l’abbiamo fatta, abbiamo avuto anche un’occasione alla fine per vincere. Buona partita, abbiamo difeso compatti, ci portiamo questo a casa. Il Milan ha giocato bene, è difficile affrontarli. Soprattutto all’inizio provavamo a prenderli alti ma abbiamo dovuto cambiare. Con una palla filtrante potevano farci male nei primi minuti, abbiamo messo a posto la cosa nel corso della gara. Ho visto un grande Milan”.