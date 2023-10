Avversari in campo e nel cuore di un bambino. Questa sera sarà ci sarà anche il figlio di Kieran Trippier tra i ragazzi che accompagneranno in campo i protagonisti di Newcastle-Paris Saint Germain. Il problema è che, come confessato dal difensore, il piccolo Trippier non vuole scendere mano nella mano col padre ma con Kylian Mbappé.



LA CONFESSIONE - “Vuole uscire dal tunnel degli spogliatoi solo con lui. Non mi calcola neanche. È ossessionato da Mbappé: guarda tutto il giorno suoi video su Youtube. Ora sta a lui decidere ma l’ho avvisato. ‘Se scendi in campo con lui, non guardarmi neanche”, ha confessato a Sky Sports.