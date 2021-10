Era nell'aria da diversi giorni, ma ora è ufficiale. Le strade di Steve Bruce e il Newcastle si separano. Il tecnico 60enne ha rassegnato le dimissioni in data odierna di comune accordo con la nuova proprietà del club, lasciando i magpies all'ultimo posto con soli tre punti in otto giornate. La dirigenza ha deciso di affidare temporaneamente l'incarico al secondo Graeme Jones, che siederà sulla panchina sabato prossimo per la sfida di campionato contro il Crystal Palace, salvo poi decidere con calma a chi affidare il nuovo corso.