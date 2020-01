✍️#NUFC have completed the signing of Valentino Lazaro on loan from @Inter until the end of the season.



Attraverso il sito web del Newcastle arriva la conferma dell'ufficialità dell'acquistodel centrocampista austriaco. L'esterno si trasferisce in Premier League in"Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di incontrare tutti i miei nuovi compagni, andare sul campo da gara ad allenrmi e spero di ottenere tante vittorie in futuro. Ho sentito solo cose positive su questo club. Ho già parlato con l'allenatore e mi ha convinto che il Newcastle era il posto giusto per me".Anche l'Inter ha confermato l'operazione sottolineando come nel contratto stilato con i Magpies è presente un'opzione per la trasformazione del trasferimento da temporaneo a definitivo entro il 30 giugno 2020: "​FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentino Lazaro al Newcastle United FC. Il calciatore austriaco si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con opzione per la trasformazione del prestito in trasferimento definitivo".IL POST D'ADDIO - Su Instagram Lazaro ha poi voluto salutare l'Inter e i suoi tifosi ringraziando il club nerazzurro per il sostegno in questi sei mesi.