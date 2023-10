VAMOS!



We are delighted to announce that Bruno Guimarães has signed a new five-year contract!#BRUNO2028 — Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2023

"Sono così felice qui. È un posto meraviglioso e spero di continuare a rendere felici i tifosi e aiutare la squadra a fare bene. Questo è il mio obiettivo, perché non ci sono parole per descrivere quanto sia felice. Ricordo che, nella mia prima intervista, dissi che volevo giocare per questo club in Champions League e ora sta succedendo. Stiamo facendo davvero bene e quando guardo i miei compagni in campo, sono così orgoglioso di loro. Sono orgoglioso di tutti: della squadra, dello staff, della proprietà e dei tifosi. La città ci crede ancora ed è incredibile quello che abbiamo fatto per la squadra. Spero che possiamo continuare. È incredibile quello che è successo nella mia vita negli ultimi due anni".