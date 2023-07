L'annuncio era nell'aria, mancavano solo gli ultimi dettagli da sistemare. Ora è arrivato il semaforo verde anche su quelli, Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Newcastle. Ad annunciarlo è lo stesso club inglese con una nota ufficiale: "Siamo lieti di annunciare la firma di Sandro Tonali dal Milan. Il 23enne si unisce ai Magpies per una cifra non rivelata e ha concordato un contratto al St. James' Park inizialmente fino al 2028. Benvenuto al Newcastle United, Sandro!".



LE CIRE - Le cifre non sono state svelate nel comunicato ufficiale, ma si tratta di affare totale da 80 milioni di euro, 70 dei quali di parte fissa. Un incasso importante per il Milan, che nelle settimane precedenti aveva rifiutato una prima proposta di 50 milioni di euro. Tonali ha firmato un contratto di cinque anni col Newcastle.

SALUTO MILAN - In questi minuti è arrivo anche il saluto del club rossonero: "È stato un bellissimo viaggio insieme. La tua famiglia rossonera ti augura il meglio!".